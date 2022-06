Baldini: “Soleri ex Padova? Non gli importa. Non ho paura, vi spiego…”

Alla vigilia della finale d'andata dei playoff di Serie C, Padova-Palermo all'Euganeo, è intervenuto il tecnico rosanero Silvio Baldini

"Soleri? Non ho pensato al fatto che sia un ex, è talmente puro e onesto che so che non gli importa nulla. Si è impegnato come sempre, darà il 100% per la maglia del Palermo, nel calcio può succedere che ci siano queste comproprietà. Comunque vadano le cose, Soleri giocherà per la causa del Palermo e il club non deve perderlo. Padova? Abbiamo sempre incontrato squadre molto brave e competitive, fin da Monopoli e Bari nel finale della regular season. Meglio avere partite difficili in cui ti puoi migliorare. In questo cammino abbiamo incontrato tutte le squadre più forti, alzando il nostro livello. Il Padova fa parte di queste squadre, noi ce l'andremmo a giocare al massimo puntando a non perdere questa occasione. Ci deve interessare la nostra prestazione, facendo le cose giuste in campo. Non ho paura, non è una maniera di snobbare o fare il gradasso, ma è proprio perché ho grande rispetto per un avversario bravissimo, arrivato qua meritatamente. Voglio giocare senza pensare al risultato, ma concentrandomi sul fare le cose giuste in campo insieme alla squadra in entrambe le partite"