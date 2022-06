Baldini: “Sempre creduto nella finale. Palermo? Tornato per regalare B alla città”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro il Padova

Sale l'attesa per Padova-Palermo, primo atto della finale dei playoff di Serie C, in programma domani sera allo stadio "Euganeo". Una sfida presentata alla vigilia dal tecnico della compagine rosanero, Silvio Baldini, intervenuto in conferenza stampa.

"Io ho sempre creduto che il Palermo potesse andare in finale. Quando ho firmato sapevo che il destino mi avesse dato una possibilità, quindi ero curioso di capire come mi sarei giocato questa possibilità. Volevo tornare qui per vincere, ma non per me, ma proprio per un popolo, per quella magia che cerco ogni giorno, restando quello che sono: incazzandomi, non nascondendomi, parlando sempre in faccia. Ho sempre detto ai calciatori che se fossi riuscito ad entrare nel loro li avrei resi delle persone migliori. Questo non facendo il simpatico, ma essendo sempre chiaro e trasparente. Quando sbagliano in allenamento e magari sono un po' superficiali è li che vai dritto al loro cuore, parlandogli chiaramente, dicendogli che non si può essere superficiali. Anche nei momenti più difficili ho sempre saputo che le situazioni le avremmo raddrizzate. Questo è destino, e accade perchè ci credi".