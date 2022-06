Baldini: “Ragazzi encomiabili. Floriano? Andava gestito, nessun problema. Tifosi…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara vinta dai rosanero contro il Padova

"I ragazzi sono stati encomiabili. Questa è la quarta vittoria di fila che facciamo fuori casa. I ragazzi giocano con il cuore, sono felice per loro e per il popolo palermitano. Vedere uno stadio così con i tifosi che cantano è bellissimo. Questo è il bello del calcio, gioire nei momenti brutti. Floriano sostituito? Non ha problemi fisici. Veniva da un infortunio e dovevamo gestirlo dopo quattro giorni senza allenamento. Forse avrebbe potuto giocare qualche minuto in più ma ho preferito non rischiare. A gennaio avrei creduto nella promozione? Il destino mi ha portato a Palermo. Il destino se tu lo aspetti non arriva ma ti dà un percorso. Noi lavoriamo sapendo che ancora non abbiamo fatto nulla. Il ritorno lo prepareremo come se avessimo perso noi 1-0."