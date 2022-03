Baldini: “Pelagotti? Non lo abbandono ma devo scegliere chi ritengo mi sia più utile”

La conferenza di Baldini alla vigilia di Avellino-Palermo, match valido per la 31^a giornata di Serie C girone C domenica alle 14.30

"Bisogna stare attenti a qualsiasi giocatore, gli ex magari ci tengono di più a far bene per dimostrare che hanno un certo valore. Bisogna stare attenti alla squadra. Avellino-Palermo può ricapitare ai playoff ma in quell'occasione non sarà una partita secca. Son due squadra blasonate che hanno fatto la Serie A, il sapore sarà particolare. Non devo parlare con Pardini e Marotta per sapere come sta Pelagotti. Io lo vedo sorridere, quando uno non gioca è normale che non si può essere contenti. Non c'è alcun caso, io faccio giocare quelli che ritengo siano più utili alla squadra. Io nei momenti di difficoltà non ho abbandonato Pelagotti. Poi quando le cose sono messe in un certo modo faccio il professionista e scelgo chi mi è più utile. Mi confronto con Pardini ma non è che loro mi hanno mai detto che uno dei due si allena male. Questi discorsi non esistono nel nostro gruppo. Ci sta l'amarezza, ma son ragazzi che ci mettono tutto. Pelagotti si è allenato in maniera irreprensibile".