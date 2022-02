Baldini: “Parole di Mirri in difesa della squadra. Foggia? Spero giochino bene ma…”

Per il Palermo di Silvio Baldini è già tempo di pensare al prossimo turno di campionato. Archviato il successo per 3-1 contro la Juve Stabia, il tecnico rosanero ha presentato in conferenza stampa la sfida del "Pino Zaccheria" contro il Foggia

Archiviato il successo interno per 3-1 con la Juve Stabia, per il Palermo di SilvioBaldini è già tempo di tuffarsi verso il prossimo turno di Lega Pro. Alla vigilia del match contro il Foggia guidato da Zdenek Zeman, in programma allo stadio "Pino Zaccheria" martedì 15 febbraio alle 18.00, il tecnico rosanero Baldini, ha presentato in sede di conferenza stampa la gara contro i "satanelli", valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C.

"Contro la Juve Stabia fatto dei contropiedi clamorosi. Anche in 10 contro 11 siamo riusciti a trovare determinate giocate importanti che ci hanno anche permesso di sfiorare il quarto gol. Speriamo che il Foggia cominci a giocar bene dalla prossima partita. Domani speriamo che il Palermo possa essere protagonista in senso positivo. Troveremo una squadra che vuole vincere, siamo consapevoli di questo. Loro saranno lì per fare una grande battaglia e noi dobbiamo essere pronti a rispondere colpo su colpo. A noi fa piacere che nonostante abbiamo vinto Mirri cerca di farsi rispettare perché sa che noi ci teniamo a far bene ed è importante che chi arbitra sia all'altezza. Questo è un andazzo che va da inizio campionato e lui è molto seccato e ha voluto far sentire la sua voce, ha difeso il lavoro della squadra e del suo tecnico".