Baldini: “In campo con felicità! Tifosi ci hanno portato in finale, ora voglio la B”

Le dichiarazioni Iive in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro il Padova

"Se mi mettessi a ragionare con i pronostici andrei a mettere meno energie su quello che devo dare alla squadra. Questo perché io sono concentrato sulla partita, sul contributo che posso dare ai ragazzi. Io il Padova l'ho studiato, ha tutte le caratteristiche di una squadra forte, come tutte quelle che abbiamo incontrato. Ce la siamo giocata con tutti e dovremmo farlo anche in queste due partite. Se il campo dirà che sono più bravi loro io lo accetterò, ma, come ho detto ai ragazzi, voglio passare queste due settimane pensando di aver già vinto, perché abbiamo fato un percorso che ci ha fatto esprimere in un certo modo, dandoci delle certe emozioni. Se non avrò nessun rimpianto sarà apposto così, e questo deve valere anche per i giocatori. I ragazzi hanno lavorato molto di più, perché si riconoscono nel lavoro. Il Padova non viene da Marte, sono uguali a noi, e non dobbiamo essere preoccupati, altrimenti se pensiamo a loro finisce male. Noi dobbiamo pensare di essere quelli più forti, senza mai mancare di rispetto anche perché abbiamo lavorato tantissimo. I ragazzi mi hanno chiesto di viverla così, attraverso parole e lavoro. Atteggiamento? Non dobbiamo farci condizionare. Io voglio cercare il risultato facendo esprimere i giocatori con felicità, consapevoli che rincorrendo quel pallone possono trovare la gioia, senza pensare a nulla. Gli aspetti tecnici e tattici li abbiamo provati, ma a me interessa quando una squadra ti dice 'mister, voglio lavorare di più'. Poi il campo ci dirà la verità, ma questo non vuol dire che devo avere delle ansie. Io ho solo la voglia di regalare ad un popolo e ad una città intera un qualcosa di bellissimo, perché sono loro ad averci portato in finale. Senza speculare, senza approfittare, io non cambio. Per me è importante che i giocatori sentano la gioia di andarsi a giocare una finale, senza avere l'angoscia che le cose possano andare male. Allo stadio sono 35mila paganti, ma saremmo sicuramente molti di più, almeno 40mila".