Baldini: “Orgogliosi di giocarci una finale. Le persone devono avere fede”

Archiviato il match di andata della finale dei Playoff di Serie C , il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare il Padova nel secondo confronto in programma domani sera al "Renzo Barbera". Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico della compagine rosanero, Silvio Baldini, intervenuto in conferenza stampa.

"Noi ci stiamo giocando una finale bellissima e bisogna essere orgogliosi. Io voglio vedere i miei giocatori che se la vadano a giocare, a me da fastidio vedere gli ipocriti che godono nel vedere le persone che stanno male. Voglio accettare di vivere in mezzo a queste persone, mantenendo le distanze. Io mi riferisco a un mondo in cui a ognuno piace fare il professore e quando vedono uno come me che cerca di essere veicolo di un messaggio importante non apprezzano. Le persone devono avere fede, se le persone hanno un credo che va oltre la realtà aiuterai sempre chi va in difficolta. Nel calcio senti persone che ti dicono che conta solo vincere e che il secondo non sarà ricordato. Nessuno condanna certi messaggi, è più semplice seguire il carro dei vincenti. Quando si picchiano degli ultras è solo un capro espiatorio, prima di diventare adulti gli è stata data una cultura sbagliata. In galera dobbiamo mandare quelli che hanno creato una cultura di divisione perché hanno avuto interesse a far credere che nel calcio conta solo la vittoria o chi è più bravo. La colpa più grande di una guerra o di una rivalità è di chi non ha fatto capire alle persone che si può essere felici nelle cose semplici come nella natura, negli animali o nell'amicizia"