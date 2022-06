Baldini: “Momento più difficile a Palermo? Non esiste. Quello più bello…”

Superato per 0-1 il match di andata valido per la finale Playoff di Serie C , il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare il Padova nel secondo confronto in programma domani sera al "Renzo Barbera". Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico della compagine rosanero, Silvio Baldini, intervenuto in conferenza stampa.

"Il momento più bello di questo percorso? Il 23 dicembre quando Castagnini mi ha chiamato per propormi la panchina del Palermo. Nei momenti di difficoltà ho sempre saputo di non volere mollare, io ho sempre fatto tesoro di questo pensiero. I momenti non sono negativi quando non vinci, ma a volte possono essere momenti negativi quando vedi che una squadra non crede in quello che fa. Momento più difficile? Non esiste, quando puoi giocarti le tue opportunità dopo diciotto anni di attesa le cose difficili non esistono. Comunque andrà domani so che devo essere felice perché so di essermi giocato le mie chances. L'unica cosa che mi da fastidio non è pensare alla sconfitta, ma è pensare alle persone che godono nel vedere le altre persone che stanno male. Chi ha la cultura ha un qualcosa di profondo che può essere la fede o qualsiasi cosa che ti porta ad andare oltre alla realtà e i meschini non possono farlo. Cerco di gestirmi quando vedo queste persone, non posso mettermi al piano loro. Voglio accettare anche i meschini".