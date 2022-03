Baldini: “Le gerarchie non esistono. Io invidioso di Soleri. Castagnini-Sagramola…”

La conferenza di Baldini alla vigilia di Avellino-Palermo, match valido per la 31^a giornata di Serie C girone C domenica alle 14.30

"Le gerarchie non esistono, esiste solo il campo. E' normale che alcuni giocatori in campo sono importanti a livello di personalità, a volte bisogna tener contro dell'esperienza di alcuni calciatori che è più importante del livello di forma. Se uno è al 51 % e l'altro è al 49 % magari faccio giocare quest'ultimo che ha delle caratteristiche tali per accelerare o rallentare. Io guardo sempre il campo, non guardo le gerarchie. Stasera io ho l'ultimo allenamento, tutti hanno la possibilità di giocare. Non esistono riserve, quelli che si sentono tali fanno fatica a darci una mano. Soleri è un ragazzo solare, un calciatore che accoglie sempre qualsiasi decisione con il sorriso e che si sente sempre utile. Il suo spirito dovremmo averlo tutti, sono invidioso di Soleri. Tante volte non riesco ad essere solare come lui. Io ho la possibilità di schierare chiunque. I ragazzi si sono allenati come tutte le altre volte, hanno vissuto tutto con lo stesso spirito. Persone che portano il muso lungo, o che pensano che il posto sia garantito non possono far parte di una mia squadra. Ogni società può fare quello che vuole ma in questo momento la cosa più importante è che qui c'è uno staff dirigenziale al top con Castagnini e Sagramola che hanno sempre condiviso tutto ciò che ho proposto. Io devo dare loro delle spiegazioni sul mio modo di lavorare e credo che loro siano stati bravi a incitarmi e darmi sempre voglia di continuare su questa strada. Io sono molto orgoglioso di avere questi dirigenti".