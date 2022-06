Baldini: “I ragazzi giochino pensando di essere degli eroi. Floriano e Accardi…”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Silvio Baldini alla vigilia di Padova-Palermo, finale d'andata playoff di Serie C

"Questa è un'occasione da non perdere, che nella vita ti capita poche volte. Non giocare al meglio sarebbe una perdita enorme. Sono contento di giocare questa partita, contro una squadra forte, con un entusiasmo che non si deve fermare davanti al nome dell'avversario. Noi dobbiamo giocare la nostra partita, esprimendo noi stessi, i giocatori devono esprimere leggerezza, senza paura che il sogno non possa realizzarsi. Io da domenica sera penso già di aver vinto, anche se poi le cose potrebbero non andare così. Non perché non mi importa degli avversari, ma perché questo è il mio modo di pensare. Ci siamo allenati per dare ancora di più in queste due partite durante la settimana. Floriano e Accardi? Stanno bene, sarà il campo a decidere. Stasera faremo una rifinitura informativa, nulla di particolare, il grosso è già stato fatto. So già chi sta bene e chi no, cosa mi possono dare questi ragazzi e su quali equilibri è fondata questa squadra. L'importate è che i ragazzi giochino pensando di essere degli eroi, continuando ad avere coraggio. Per fare qualcosa di importante bisogna andare oltre risultato e allenamento e i ragazzi l'hanno fatto, senza cercare di gestire la fatica ma incrementandola. Vedere i giocatori che vogliono lavorare di più mi gratifica, una cosa bellissima vederli faticare per raggiungere un obiettivo. Quello che accadrà dipenderà da noi, dovremmo essere bravi a giocare con fiducia e consapevolezza di essere arrivati a raggiungere un traguardo importante. Anche la tosse che mi viene in conferenza è portata dall'adrenalina che il mio lavoro mi dà, è una cosa stupenda"