Baldini: “La gente è sintonizzata con noi. Se tu riesci a giocare con il cuore…”

La gara di ritorno contro il Padova rappresenta l'ultimo step per i siciliani prima di approdare in Serie B. La rete di Floriano permette ai rosanero un leggero vantaggio, ma la finale visto l'avversario non è da sottovalutare. Chiricò e compagni non hanno ancora riposto le proprie armi e saranno pronti a dare battaglia al Palermo davanti a trentacinquemila spettatori. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico Silvio Baldini alla vigilia del match di ritorno contro il Padova in programma al "Barbera" alle ore 21.15:

"Io non ho studiato niente, dobbiamo giocare come all'andata. Se tu riesci a giocare con il cuore, il resto è secondario. Tante volte è più facile parlare di moduli ma io credo che il Palermo se avesse ragionato così poteva arrivare in un piazzamento discreto nei playoff ma poi sarebbe uscito. Noi abbiamo sempre ragionato cercando la prestazione per legarla a un qualcosa che va oltre il risultato. Nella partita nel bene e nel male non dobbiamo arrenderci, solo lì possiamo trovare le sensazioni che ci dicono chi siamo. Questi discorsi a certe teste di c***o che stanno nel calcio possono dare fastidio, ma io non devo fare nessun tipo di carriera e mi basta parlar così perché so che arrivo nel cuore dei giocatori e riconosco che al popolo palermitano interessano questo tipo di messaggi. La FeralpiSalò non era il Milan, la Juventus o la Roma ma la gente ha riempito il Barbera perché è sintonizzata con noi. La città sente questa corsa al biglietto perché le persone vogliono vivere certe emozioni e questa è la cosa più bella che possa accadere"