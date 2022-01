Baldini: “Gara dal grande fascino, sono fiducioso. Il Catanzaro…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Silvio Baldini prima del fischio d'inizio della sfida Catanzaro-Palermo

Poco meno di trenta minuti e sarà Catanzaro-Palermo, match in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Nicola Ceravolo". Intervenuto ai microfoni di Rai Sport poco prima del fischio d'inizio del match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico rosanero Silvio Baldini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "Le partite sono tutte difficili, ma questa ha fascino. Due squadre e città importanti. Ho visto grande disponibilità da parte dei ragazzi: venti giocatori hanno lavorato in quarantena, ma sono tornati bene in campo. Ho grande fiducia per quanto visto fino ad ora. Arrivare in alto col Catanzaro? Conosco bene Forestieri, stasera ho conosciuto anche il presidente del Catanzaro che si è preoccupato per l'episodio relativo al pullman e ha dato tutta la sua disponibilità a me e alla squadra. Quando vedi questa ospitalità ti senti subito meglio. Spero che sia Catanzaro, sia Palermo possano giocarsi fino alla fine il sogno della promozione in Serie B", ha detto.