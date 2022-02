Baldini: “Episodi ci hanno messo in difficoltà, c’è da lavorare. A Campobasso…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, intervenuto al termine della gara di Serie C tra i rosanero e l'ACR Messina

Solo pari per il Palermo nel derby siciliano con l'ACR Messina. Al "Renzo Barbera" termina 2-2, nel primo tempo doppio vantaggio rosanero con Brunori e Valente, dominio dei padroni di casa che hanno diverse occasioni anche con Floriano e Luperini. Nella ripresa i peloritani entrano in campo con un piglio diverso, frutto anche delle tre sostituzioni operate dal tecnico Raciti: prima Goncalves e poi Marginean riportano la gara in parità.