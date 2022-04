Baldini: “Damiani scelto da me, ma gli ho detto la verità. Tutto sul mio sfogo…”

L'intervista esclusiva concessa dal tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla redazione di Mediagol.it in vista del finale di stagione

“L'arrivo di Damiani e le difficoltà mostrate a trovare la condizione ideale? Lo stimo moltissimo, gli voglio un gran bene come se fosse mio figlio. E’ un ragazzo d’oro che ogni allenatore vorrebbe avere ma per aiutarlo bisogna dire la verità. Inutile dirgli delle cose davanti e alle sue spalle dirgliene altre. Io gli ho fatto vedere alcuni estratti, con annessi dati, di quando giocava a Carrara e gli ho fatto vedere che il suo ritmo era diverso. Si notava come calciava la palla, come la recuperava, come la gestiva...diversamente da come fa ora. Io l’ho voluto e non lo posso mettere in discussione, ma ciò non toglie che la mia onestà è valutare quello che vedo sul campo e devo dare ad ognuno di loro quello che si meritano in modo da fare gli interessi del Palermo. Se parteggiassi per qualcuno non farei bene l'allenatore. E’ un ragazzo di grande volontà, sulla sua voglia di far bene ci posso sempre contare. Può giocare gli ultimi dieci minuti così come può fare il titolare. E’ come Soleri, può rimanere triste se non gioca ma, se viene chiamato in causa, il ragazzo non delude. Spero per il bene suo e del Palermo che lui, allenandosi e giocando, ritrovi quella condizione di Carrara, stagioni in cui non l’avevo mai sostituito e un motivo ci sarà stato. Nel Palermo c’è più competizione a livello di rosa, perché trovo giocatori esperti e molto bravi nel reparto e per Damiani chiaramente è necessario fare di più. Questo non lo dico perché penso stia facendo male ma perché secondo me il ragazzo può fare ancora meglio. Il mio sfogo fuori dagli schemi di Potenza ha dato i suoi frutti? Direi proprio di sì. Sono riuscito ad ottenere l’effetto che speravo visto che in quattro partite abbiamo raccolto dieci punti. Quello che parla è il campo. Ho fatto una cosa non usuale nel nostro mondo. Normalmente quelle cose lì si dicono nello spogliatoio e non in pubblico. Quando si arriva ad una certa età non è che si perde la pazienza, ma si capisce che nascondere la verità per cercare di aiutare le persone è controproducente. La verità va sempre detta, come ho affermato poco prima per Damiani. Io ho detto quelle cose in modo accorato e forse brusco, ma per me i giocatori del Palermo è come se fossero miei figli e a loro voglio un gran bene. Non sono frasi di circostanza. Ho cercato in tutti i modi di coinvolgerli, ma poi il campo mi dava altre risposte. Avevo pensato 'da tempo speravo mi ricapitasse l'opportunità di allenare il Palermo, lo alleno e poi cosa succede? Mi devo difendere cosa? Il mio orto? Io devo aiutare il Palermo. Quello che ho fatto mi ha aiutato perché alle spalle ho una società che mi sostiene, dal presidente Mirri ai dirigenti Castagnini e Sagramola, con questi ultimi che dopo lo sfogo mi hanno appoggiato dicendomi di aver fatto la cosa giusta. Sapevo di aver lanciato una provocazione molto forte e non tutti avrebbero potuto leggerla nella maniera più congeniale, ma l’importante è che avesse prodotto un qualcosa di positivo in seno al gruppo e per fortuna così è stato”.