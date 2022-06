Baldini: “Damiani? Dispiace, Dall’Oglio o Odjer al ritorno. Massolo in croce se…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara dei playoff di Serie C contro il Padova

Grande prestazione per il Palermo , vittorioso all'Euganeo contro il Padova nella finale di andata dei playoff di Serie C. Gara sbloccata nel primo tempo dalla rete di Floriano , abile a sfruttare un rimpallo in area di rigore biancorossa. Nella ripresa match equilibrato, diverse occasioni non capitalizzate da entrambe le parti. La compagine di Silvio Baldini ha adesso in mano il proprio destino nella gara di ritorno al "Barbera". Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine del match, di seguito le sue dichiarazioni:

"Damiani? A Monopoli e a Bari ha giocato Dall'Oglio. Anche Odjer avrà possibilità di sostituirlo. Mi dispiace per il momento del ragazzo, ma possiamo porre rimedio. In diverse occasioni ha giocato Dall'Oglio, non è questo il problema. Possono giocare tutti, non conta chi, bisogna pensare alla prestazione. Fella? L'ho abbracciato nel finale per un motivo particolare, tra noi due, domenica forse lo sveleremo. Il calcio è fatto di episodi. Il salvataggio di Marconi avrebbe messo in croce Massolo, ma siamo qui anche grazie a lui che ha parato due rigori. Siamo felici, da domani bisogna resettare, pensando di dover fare due gol al Padova. Diffidati? È andata bene, dispiace che l'abbia preso Damiani in occasione di un fuorigioco. L'importante è che il Palermo abbia vinto questa gara e che possa giocarsela con un vantaggio al ritorno. Noi abbiamo fatto la partita in base alle loro caratteristiche. Dobbiamo essere bravi a correre e a stringere gli spazi, gestendo bene l'uno contro uno perchè il Padova in profondità fa male".