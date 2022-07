Baldini: “Dal calendario di Serie B spiccano match emozionanti. L’ordine non cambia”

Il calendario della Serie B 2022-2023 è stato ufficialmente diramato, con il Palermo che comincerà il proprio cammino in cadetteria il 13 agosto al "Renzo Barbera" contro il Perugia (questo invece il calendario completo) . Il tecnico rosanero Silvio Baldini ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate testualmente dal sito ufficiale del club in merito:

"Guardando il calendario spiccano tante partite destinate sicuramente a suscitare grandi emozioni. Il Palermo è qui per giocarsela con tutte le avversarie, a testa bassa e sempre mantenendo la concentrazione sulla propria prestazione. L'ordine degli incontri non cambia nulla. Noi siamo depositari del nostro destino. Accoglieremo ogni sfida nel momento in cui ci si proporrà, sempre con lo spirito giusto e con il lavoro su noi stessi, l'unica vera variabile. Il resto non conta".