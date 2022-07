Palermo, dal Perugia al Brescia: il calendario completo dei rosanero in Serie B

Le diciannove gare di campionato del Palermo in Serie B

Il Palermo di Silvio Baldini è pronto a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B in seguito alla vittoria dei playoff di Serie C in finale contro il Padova. I rosanero affronteranno uno dei tornei cadetti più difficili degli ultimi tempi vista la numerosa presenza di top club all'interno delle griglie di partenza. Di seguito, gli impegni ufficiali della squadra rosanero.