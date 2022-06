Baldini: “Chi giocherà farà bene. Damiani ha fatto salto di qualità, Dall’Oglio…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro il Padova

Sale l'attesa per Padova-Palermo , primo atto della finale dei playoff di Serie C , in programma domani sera allo stadio "Euganeo". Una sfida presentata alla vigilia dal tecnico della compagine rosanero, Silvio Baldini, intervenuto in conferenza stampa.

"I ragazzi hanno lavorato molto intensamente, di più rispetto ad altre volte, questo per scaricare l'attesa. Hanno riconosciuto che nel lavoro possono capire meglio chi sono, questa è una cosa bellissima per me. Dall'Oglio? Non esistono gerarchie, esistono solo giocatori che danno più o meno. Jacopo non c'entra nulla con la Lega Pro, ma quando vedo i progressi di alcuni e particolari in campo non posso non farci caso. Nell'ultimo periodo Damiani ha fatto un salto di qualità importante, se n'è accorto anche lui stesso e l'abbiamo visto tutti. La gerarchia la determina il lavoro sul campo giornaliero. Sicuramente Dall'Oglio è più fresco, ma io mi baso sempre sull'allenamento, sulla fame che i giocatori mettono durante la settimana. Se non gioca vuol dire che è in competizione con un compagno e io devo scegliere, ma sono sicuro che chiunque dei due giocherà farà bene perché sono entrambi in palla".