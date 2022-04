Baldini: “Bari? La prossima festa per la B deve essere la nostra”. E sul futuro…

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo al termine della sfida contro il Bari

Il Palermo vince al "San Nicola" di Bari e chiude la regular season al terzo posto del Girone C di Serie C, grazie alle reti messa a segno da Roberto Floriano e Matteo Brunori . Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida andata in scena in Puglia, il tecnico del Palermo Silvio Baldini ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

"Abbiamo visto questa bellissima festa del Bari, che ha meritato. Negli spogliatoi ho detto che la prossima deve essere la nostra. E non lo dico con presunzione, questo significa avere un sogno ed un obiettivo. E' la strada giusta, nella quale faremo valere la nostra squadra. Sono felicissimo per il terzo posto e per i ragazzi che sono subentrati. La sostituzione di Brunori? Era diffidato, inutile sul 2-0 rischiarlo. Volevo rendere protagonisti altri giocatori che sono stati bravissimi - ha spiegato -. Noi possiamo sempre migliorare, adesso serve essere concentrati, senza riposo anche se giocheremo l'8 maggio. Durante la settimana bisogna lavorare tanto, perché solo il lavoro può aiutarti a fare bene ai playoff. Futuro? In questa città ho scelto di passare la mia vecchiaia, mi piace la vostra cultura e spero di stare qui. Che faccia o meno l'allenatore non importa, adesso mi interessava venire qui per dare una mano, poi si vedrà. Nella partita di Potenza è scattato qualcosa di diverso, così come ciò che ho fatto io, con uno sfogo fuori le righe alle spalle del quale c'era però sia il sostegno del presidente che di tutta la società. Per i ragazzi è stato fondamentale, oggi sono contenti di aver vissuto quel momento difficile perché li ha aiutati ad essere persone più serene e fiduciose".