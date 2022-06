Baiano: “Padova e Palermo due Ferrari con due gran piloti. Sul Barbera sold out…”

Le parole di Francesco Baiano, tecnico dell'Aglianese, in vista della finale playoff Padova-Palermo

Mediagol ⚽️

Sale l'attesa per la sfida di andata della finale dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo, in programma domenica sera alle 21:00 allo stadio "Euganeo". Francesco Baiano, ex bomber tra le altre del Foggia e tecnico dell'Aglianese, ai microfoni di TuttoC.com ha parlato in vista del primo dei due big match tra rosanero e biancoscudati.

"Due squadre costruite per vincere: il Palermo ha avuto un girone di andata non di alto profilo ma con Baldini ha lavorato molto forte. Il Padova ha fatto un campionato importante arrivando dietro il Sud Tirol per alcune difficoltà. Ora hanno voglia di riprovarci. I playoff sono una lotteria in cui conta la condizione fisica: col caldo le squadre spremute pagano dazio. Difficile fare un pronostico".

Su Baldini e Oddo: "Sono due gran piloti di una Ferrari. Non era semplice fare meglio di loro. Purtroppo in C vince solo una: il Palermo ha trovato un Bari che voleva provarci a tutti i costi mentre il Padova se l'è vista con un Sudtirol molto forte: gli altoatesini non perdevano mai visto che non prendevano mai gol. I patavini hanno avuto una chance per superarli ma hanno gettato al vento l'occasione".

Sull'impatto di un Barbera sold out: "Il pubblico palermitano spinge forte ma la differenza la fa il giocatore in campo. Magari qualcuno sarà un po’ più teso ma molti giocatori ci sono abituati. Per qualche giovane l'impatto sarà importante: ho conosciuto ragazzini che avevano personalità importanti che magari si galvanizzano per la loro incoscienza".