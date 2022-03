Avellino, Scognamiglio: “Palermo? Sconfitta immeritata, anche l’arbitro ha sbagliato”

Le parole del difensore dell'Avellino in merito alla sfida persa per 1-2 contro il Palermo

Parola a Gennaro Scognamiglio . Il difensore dell' Avellino è tornato a parlare della sconfitta interna subita nell'ultimo turno contro il Palermo di Silvio Baldini , che ha sbaragliato la formazione biancoverde grazie alla micidiale prestazione di Matteo Brunori , vero trascinatore dei rosanero. Un insuccesso immeritato secondo il classe '87, che in un'intervista concessa ai microfoni di Prima Tivvù ha detto la sua sulla partita, analizzando gli aspetti che non sono andati per il verso giusto nei novanta minuti del 'Partenio Lombardi'.

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Non meritavamo la sconfitta senza ombra di dubbio. Abbiamo fatto la partita che potevamo, ma alcuni episodi ci hanno condannato. Era una gara importante, ci tenevamo a fare bene e a vincere. Purtroppo è andata male. Eravamo in emergenza fra Covid, infortuni e squalifiche, ma nonostante tutto abbiamo fatto una bella partita, siamo passati in vantaggio, ma poi abbiamo commesso qualche errore di troppo. Arbitro? Come sbaglia un calciatore, può sbagliare anche un arbitro. Forse sbagliamo anche noi l’approccio e gli atteggiamenti con loro, che magari non sono ottimali: quando vengono qui, vedo che non ci puoi mai parlare, vengono già preparati”.