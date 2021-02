Avellino-Palermo, tornano Errico e Miceli: Braglia con la squadra al completo

Sono 22 i calciatori dal tecnico dell’Avellino, Piero Braglia, per la gara contro il Palermo, in programma alle ore 15.00, allo Stadio “Partenio-Adriano Lombardi”, le due compagini si sfideranno nel match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Di seguito, l’elenco completo.

PORTIERI: Pane, Forte

DIFENSORI: Ciancio, Dossena, Illanes, Rizzo, Rocchi, L. Silvestri, TTito

CENTROCAMPOSTI: Adamo, Aloi, Baraye, Carriero, D’Angelo, De Frabcesco, Errico, M.Silvestri

ATTACCANTI: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello