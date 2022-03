Avellino-Palermo, Maniero guarisce dal Covid-19 e va in extremis in panchina

L'attaccante dell'Avellino Riccardo Maniero sarà a disposizione di Gautieri per il big match di Serie C contro il Palermo

Maniero a disposizione di Gautieriin extremis. L'ex attaccante di Pescara e Bari era risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi e, pertanto, la sua presenza per la sfida odierna contro il Palermo sembrava in forte rischio. Dunque, la guarigione in zona Cesarini e la convocazione del tecnico della compagine irpina che - compatibilmente con le condizioni fisiche del classe 1987 - potrà contare a gara in corso sul significativo apporto dato in zona offensiva da Riccardo Maniero.