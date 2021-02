Avellino-Palermo, le pagelle dei quotidiani: disastro Pelagotti, Saraniti non sfrutta l’occasione

Il Palermo è ufficialmente in crisi di risultati.

LE PAGELLE DI AVELLINO-PALERMO 1-0. Disastro rosa, battuti senza combattere

I rosanero nelle ultime cinque uscite hanno totalizzato solo 3 punti frutto di tre pari e 2 sconfitte. Momento davvero complicato per la compagine guidata da Roberto Boscaglia che soprattutto in trasferta non segna da due gare ossia dalla vittoria in casa della Cavese all’ultima di andata. Una sconfitta quella di Avellino che brucia particolarmente perchè condanna al momento i Rosa a uscire dalla zona play-off.

Palermo, Pelagotti e la papera di Avellino: il messaggio del club al portiere su Instagram

La prestazione della squadra è stata poco convincente, qualche occasione potenziale creata senza creare però troppi problemi alla retroguardia irpina. La papera di Alberto Pelagotti ha costretto il Palermo a una sconfitta che altrimenti non sarebbe probabilmente arrivata. In avanti Saraniti non si propone mai anche per le marcature strette di Illanes e Silvestri, niente da segnalare per quanto concerne Kanoute mentre solita prestazione positiva di Nicola Valente.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al coach gelese.

IL GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 4,5 ; Accardi 6 , Somma 6, Palazzi 5,5, Doda 5,5; Luperini 6,5, De Rose 6, Broh 5,; Kanoute 5, Saraniti 5,5, Valente 6.5, (Crivello s.v., Rauti 5,5 , Silipo 5, Almici 5, Floriano s.v). Allenatore Roberto Boscaglia 5,5.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 4,5 ; Accardi 5,5 , Somma 6, Palazzi 6, Doda 5; Broh 4,5, De Rose 6, Luperini 5; Kanoute 5, Saraniti 5, Valente 5.5, (Crivello s.v., Rauti 5 , Silipo 5, Almici s.v., Floriano s.v). Allenatore Roberto Boscaglia 5,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 4 ; Accardi 6 , Somma 6, Palazzi 6, Doda 5,5; Broh 6, De Rose 6,5, Luperini 6; Kanoute 6, Saraniti 5,5, Valente 5.5, (Crivello s.v., Rauti 5 , Silipo 5,5, Almici 6, Floriano s.v). Allenatore Roberto Boscaglia 5.