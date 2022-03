Avellino-Palermo, gioia al “Partenio-Lombardi”: la soddisfazione di Dall’Oglio

Uno a due, è questo il risultato finale di Avellino-Palermo allo Stadio “Partenio-Lombardi": prima vittoria in trasferta dell'era Baldini

Tra i protagonisti del match, Jacopo Dall'Oglio, che ha saputo animare, proteggere e tenere al sicuro la mediana rosanero: "Siamo felicissimi di aver vinto fuori casa, posso dire che non c'è mai stato questo peso della trasferta. Delle coincidenze hanno causato questo calo fuori casa, ma per noi è come se giocassimo sempre al 'Barbera'. Vedi a Francavilla dove non meritavamo di perdere. Siamo felici di aver regalato questa vittoria ai tifosi che ci seguono sempre. Playoff? Ci crediamo, siamo qui per questo. Il direttore e la società hanno costruito una squadra per la Serie B. Ce la metteremo tutta per arrivare nella posizione migliore possibile e giocarci al meglio i playoff", ha dichiarato il numero 11 rosanero intervenuto in mixed zone.