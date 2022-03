Avellino-Palermo, Amelia: “Antipasto dei playoff. Peccato per le positività al Covid”

Le dichiarazioni dell'ex portiere rosanero Amelia in vista della sfida di Serie C girone C tra Avellino e Palermo domenica 13 marzo

"L'Avellino era in netta ripresa e in proiezione a -7 dalla prima, non si sa mai cosa può succedere, peccato per queste positività ma spero che l’Avellino possa essere protagonista nel finale di stagione che si preannuncia molto caldo. Avellino-Palermo può essere un anticipo di playoff, nel calcio non si sa mai cosa può succedere, il Bari è fortissimo ma le altre stanno tenendo il passo e può succedere qualunque cosa. E’ un Avellino da playoff, il Palermo li farà sicuramente, è un bel girone, sembrava già finito invece il Bari deve stare sempre attento. Sul caso Catania penso che si sta trascinando troppo una situazione che non so se sarà risolta, complimenti all’ambiente per quello che sta facendo nonostante tutto, invece dal punto di vista gestionale ci sono dei problemi, la Lega sta monitorando tutto e sta cercando di salvaguardare la parte sportiva, lo staff e i giocatori per cercare di arrivare a fine stagione e poi si vedrà".