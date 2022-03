Avellino-Palermo, al “Partenio” arbitra Tremolada: i precedenti con i rosanero

Numeri e curiosità relativi all'arbitro Paride Tremolada di Monza, designato per il match del girone C di Serie C Avellino-Palermo, in programma domenica 13 marzo allo Stadio "Partenio-Lombardi". Uno precedente con i rosanero e due rigori...

Sono state rese note questo pomeriggio le designazioni arbitrali relative al trentunesimo turno del girone C di Serie C, in programma domenica 13 marzo. Sarà il signor Paride Tremolada della sezione di Monza a dirigere il match del "Partenio-Lombardi" tra Avellino e Palermo. Il fischietto brianzolo sarà coadiuvato dai signori Francesco Valente di Roma 2 e Marco Lencioni di Lucca, mentre il quarto ufficiale sarà il signor Nicolò Marini di Trieste.

Uno solo il precedente con la squadra rosanero, che nella stagione 2020-2021 incrociò il fischietto di Monza nel match casalingo contro l'allora capolista Ternana. Uno ad uno il risultato di quella sfida al "Barbera", che fu caratterizzata da due presunti atterramenti in area di rigore rossoverde, il primo ai danni di Nicola Valente ed il secondo su Gregorio Luperini, entrambi non ravvisati dal direttore di gara. Per quanto concerne la compagine irpina, sono due i precedenti tra l'Avellino ed il direttore di gara lombardo, tutti e due nella stagione di Lega Pro in corso. Il primo risale al sesto turno di campionato contro il Catanzaro, terminato a reti bianche, l'ultimo invece è relativo al trenta gennaio 2022, con la compagine biancoverde allora guidata da Piero Braglia che espugnò l'"Alfredo Viviani" di Potenza 3-1.

Quindici in totale le apparizioni nella stagione in corso per il direttore di gara del match di domenica prossima tra la formazione irpina e la compagine di Baldini, tra Serie B, Serie C e campionati Primavera. Alto il numero di cartellini gialli comminati durante le gare dirette con 60 ammonizioni totali. Quattro le espulsioni per somma di ammonizione mentre uno solo il rosso diretto. Anche il numero di calci di rigore concessi da Tremolada è relativamente basso, con soli cinque penalty fischiati in questa stagione, 1 nel girone C, 3 nel gione B ed 1 nel campionato Primavera 2b.