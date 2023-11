Athletic Club Palermo, ufficiale l’arrivo di Strano: l’ex Enna sostituisce Gennusa

Dopo due mesi avari di soddisfazioni, con la testa della classifica sempre più lontana, l' Athletic Club Palermo ha deciso di cambiare la guida tecnica e affidarsi all'esperienza di Pippo Strano . Tecnico navigato tra Eccellenza e Serie D , l'anno scorso è stato protagonista di una grande cavalcata sulla panchina dell' Enna (piazzatosi secondo alle spalle dell' Akragas ), conclusasi con la sconfitta in finale playoff con il Siracusa , poi promosso in D . Vanta una notevole esperienza e la sua ultima avventura è stata proprio nel girone A del massimo torneo regionale, dove ha potuto contare sulle qualità di una squadra importante. Oggi la seconda compagine del capoluogo siciliano ha deciso puntare su di lui.

Strano raccoglie una squadra al nono posto in classifica e reduce da cinque sconfitte e due pareggi nelle ultime sette sfide di campionato. Risultati che sono costati la panchina a Gennusa. Di seguito, il comunicato del Club del patron Conte: "La ASD Athletic Club Palermo comunica di aver affidato il ruolo di allenatore della prima squadra a Giuseppe Strano. Tecnico di lungo corso, mister Strano è reduce dall’esperienza all’Enna, con cui ha sfiorato la promozione in Serie D nella scorsa stagione. Da parte dell’intera società il benvenuto in famiglia a mister Strano, con l’augurio di un percorso florido insieme".