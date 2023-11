Mario Santana lascia l’Athletic Palermo, Clemente: “Ecco il motivo dell’addio”

Dopo appena quattro mesi si separano le strade tra Mario Alberto Santana e l'Athletic Club Palermo, società che milita in Eccellenza siciliana. "L’addio con Santana? Ci è dispiaciuto e credo sia dispiaciuto anche a lui. Avere un giocatore come Santana in un contesto come il nostro e in un campionato di Eccellenza era importante per metterlo al centro del progetto. In questo momento lui non riusciva ad essere al centro del progetto, non per demerito suo, né nostro. Molte cose non si sono incastrate e dunque non era giusto tenerlo per fargli fare la comparsa", ha spiegato il direttore sportivo Giampiero Clemente, intervenuto ai microfoni di "Siamo Aquile", in onda su Trm.