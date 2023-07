Assoimpresa, Attinasi: “Prosegue sinergia con il Palermo, sostegno al club rosa”

Prosegue il rapporto di sinergia e collaborazione tra Palermo e Assoimpresa come conferma il presidente dell'associazione di categoria Mario Attinasi

"Palermo, 28 luglio - Continua anche nella stagione 23/24 la collaborazione tra Assoimpresa e Palermo FC. La sinergia tra la nota associazione di categoria e il club rosanero continuerà anche per il prossimo campionato, con l’obiettivo di proseguire in una virtuosa collaborazione attraverso un'intensa attività di sensibilizzazione e coinvolgimento delle proprie associate, chiamate a dare ciascuna il proprio sostegno alla Squadra. Sport e impresa, un binomio vincente secondo il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi: “Assoimpresa è presente in questo progetto - dichiara Attinasi - assicurando anche quest'anno il proprio supporto e garantendo al tempo stesso a tutte le aziende associate la possibilità di godere di importanti agevolazioni e benefit speciali”.