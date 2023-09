Ascoli-Palermo, quote dei bookmakers: Corini favorito su Viali. Il segno X…

Sfida numero diciotto nelle Marche tra Ascoli e Palermo, con un bilancio che premia i padroni di casa: sette le vittorie in casa dei bianconeri e cinque i pareggi, cinque anche i successi della compagine siciliana che, lo scorso campionato, ha battuto in casa l'Ascoli per 2-1 grazie alla doppietta messa a segno dal solito Matteo Brunori. Intanto, i bookmakers concedono i favori del pronostico alla formazione di Corini. La vittoria del Palermo, analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse sportive, oscilla tra i 2.15 e i 2.25. Quota tra il 3.15 e il 3.25 per il pareggio, mentre un'eventuale successo dei bianconeri è quotato da 3.30 a 3.40.