Ascoli-Palermo, precedenti: quel 3-3 folle in C, blitz al Del Duca con Haas e Brunori

ASCOLI-PALERMO 1-2 (SERIE B 2002/2003)

I rosanero che terminarono la stagione sfiorando la promozione al primo anno dell'era Zamparini, guidati da Arrigoni prima e Nedo Sonetti poi espugnarono Ascoli con il risultato di 1-2. Ad aprire le danze il gol di Lamberto Zauli al 16' al quale i bianconeri risposero con Mario Bonfiglio, messinese doc. Quando la partita sembrava per finire, ci pensa Arturo Di Napoli al 90' a far esplodere il settore ospiti portando alla vittoria i suoi.

ASCOLI-PALERMO 1-2 (SERIE B 2003/2004)

Anche l'anno successivo i rosanero sconfissero i marchigiani in trasferta. A segno per i siciliani al 28' bomber Luca Toni, ma neanche il tempo di festeggiare che un minuto dopo al 29' i bianconeri pareggiarono con Mario Bonfiglio come l'annata precedente. Al 56' a togliere le castagne dal fuoco ci pensò Massimo Mutarelli che permise alla formazione guidata da Silvio Baldini di vincere. La formazione a gennaio esonerò l'allenatore di Massa e successivamente ingaggiò Francesco Guidolin che riuscirà a vincere il campionato cadetto e a far ritornare in Serie A il Palermo dopo ben trentadue anni.

ASCOLI-PALERMO 1-1 (SERIE A 2005/2006)

Secondo anno consecutivo per i rosanero nel massimo campionato italiano dopo la promozione con Guidolin. Alla 13° giornata di campionato i rosanero guidati da Luigi Delneri, incontrarono i bianconeri allenati da Massimo Silva. Il match terminò 1-1 con Marco Ferrante, bomber marchigiano che rispose al gol iniziale dei siculi firmato da Massimo Bonanni.

ASCOLI-PALERMO 3-2 (SERIE A 2006-2007)

Prima e unica vittoria per i bianconeri contro i rosanero allo stadio "Cino e Lillo Del Duca". I rosanero passarono due volte in vantaggio ma entrambe le volte furono ripresi e rimontati all'ultimo. A segno per i siciliani Fabio Simplicio e la meteora Radoslaw Matusiak che firmò l'unico gol della sua esperienza in Italia. Per i marchigiani doppietta di Viktor Budyanskiy e il gol del pareggio firmato da Michele Paolucci.

ASCOLI-PALERMO 0-0 (SERIE B 2017-2018)

Le due formazione si sfidarono dopo ben undici anni dall'ultima volta. I rosanero continuarono a stanziare in Serie A, invece i marchigiani retrocessero nella stagione 2006-2007 senza più riuscire a risalire e ottenendo una retrocessione in Serie C nella stagione 2012-2013. Il match tra i due club terminò con il risultato di 0-0 e fu una partita con pochissime emozioni. I rosanero privi del loro bomber Ilija Nestorovski furono senza idee e non riuscirono a purgare i bianconeri.

ASCOLI-PALERMO 1-2 (SERIE B 2018-2019)

Nell'annata successiva, l'ultima del Palermo in Serie B prima del fallimento, i rosanero guidati da Delio Rossi sbancarono il "Cino e Lillo Del Duca" 1-2. A sbloccare la gara all'ora di gioco ci pensa Stefano Moreo per il suo 6° gol. Nei siciliani indisponibile capitan Nestorovski. Al 63' pareggio dei bianconeri con Bright Addae. All'86' ci pensa Nicolas Haas a togliere le castagne dal fuoco e regalare la vittoria ai suoi con un tiro da fuori area.

ASCOLI-PALERMO 1-2 (SERIE B 2022/2023)

L'ultimo precedente in campionato tra Ascoli e Palermo per quanto riguarda il campionato, escludendo l'attuale stagione, risale al 29 gennaio 2023. Primo campionato di Serie B per i rosanero dopo il fallimento della stagione 2018-2019, con l'obiettivo di mantenere la categoria. I rosanero nel match del "Cino e Lillo Del Duca" valido per la 3° giornata di ritorno del campionato, si imposero con il risultato 1-2. Protagonista indiscusso del match Matteo Brunori, capitano e bomber dei rosanero. Il centravanti nativo di Macae, dopo aver arpionato un lancio millimetrico di Samuele Damiani, sblocca la gara al 15' con una diagonale sporca che inganna Leali. I rosanero furono arrembanti senza però chiudere il match. All'intervallo Bucchi cambia il reparto offensivo dei bianconeri mettendo dentro Dionisi e Forte. Proprio l'ex attaccante del Benevento sugli sviluppi di un corner punisce i rosanero in una situazione rocambolesca. Al 70' episodio chiave. Rigore per il Palermo procurato da Brunori che si incarica della battuta facendosi però ipnotizzare da Leali. Match che vede l'esordio di Valerio Verre con la maglia dei rosanero dopo il ritorno nella sessione invernale. Al 76' rigore assegnato per i padroni di casa ma ci pensa il var a toglierlo dopo una svista arbitrale. Sempre Brunori decide il match all'82' ricevendo palla da rimessa laterale e scagliando un pregevole tiro a giro che si incassa sotto il sette con il portiere marchigiano incolpevole.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.