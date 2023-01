Ascoli-Palermo, odissea del volo e insidie di campo: il match vale doppio al Del Duca

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia ricostruisce la disavventura logistica, con annessa una dose di apprensione, che il Palermo di Eugenio Corini ha suo malgrado vissuto nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 gennaio. Il volo charter diretto a Pescara, da dove la comitiva rosanero avrebbe poi raggiunto Ascoli, è sollecitamente rientrato all'aeroporto Falcone e Borsellino pochi minuti dopo il decollo, una volta riscontrato un danno al vetro anteriore della cabina dii pilotaggio, probabilmente retaggio del maltempo. Da lì è partita un'odissea, nell'iniziale convinzione che il guasto potesse ritardare la partenza di circa un paio d'ore, il management rosa si è adoperato per richiedere ed ottenere lo spostamento dell'orario del calcio d'inizio- Non più alle 14 ma alle 16.15, sempre nella giornata di sabato. L'entità del disagio si è però acuita col trascorrere dei minuti, raggiungendo l'apice quando si è appreso che bisognava attendere l'arrivo di un nuovo velivolo da Bergamo e schedulare la nuova partenza nel cuore della notte, alle 3.50. Inevitabilmente si è innescata una fitta e frenetica rete di comunicazione e confronti, tra le dirigenze dei due club, gli stati generali della Lega Serie B, autorità e forze dell'ordine, al fine di posticipare il match tra siciliani e marchigiani. Col placet anche di network e broadcaster televisivi, si è convenuto di posticipare la gara di un giorno esatto, ovvero domenica 29 gennaio, sempre con inizio alle ore 14. Soluzione ragionevole quanto inevitabile, visto che il Palermo è di fatto giunto a destinazione in hotel circa alle 6.30 di sabato mattina, dopo una notte totalmente insonne o quasi.

Ora bisognerà archiviare disagio e spavento e provare a riconcentrarsi sulle vicende di campo in quella che sarà una partita tosta ed equilibrata. Corini potrà anche decidere di schierare Valerio Verre dall'inizio, il centrocampista si è allenato ieri con i compagni ed è in ottime condizioni atletiche, avendo recitato da protagonista sul rettangolo verde con la maglia della Sampdoria in Serie A appena qualche giorno addietro. Allungare la striscia positiva, ad ora sono sette i risultati utili consecutivi per Brunori e compagni, corroborerebbe una classifica sempre più corta e livellata, in virtù dei successi di Perugia, Cosenza e nelle gare disputate contro le big Bari e Parma.