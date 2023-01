Ascoli-Palermo, la sfida di Saric: Corini spera nella legge dell’ex al “Del Duca”

Corini spera nel gol dell'ex di Saric per rispondere al patron dell'Ascoli Pulcinelli

Ascoli-Palermo è per la squadra guidata da Eugenio Corini il match della verità. Anche per Dario Saric la sfida del "Del Duca" è un crocevia importante della sua stagione. In attesa di ulteriori innesti che completeranno l'organico a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella, il centrocampista bosniaco potrebbe essere il miglior acquisto dopo il giro di boa del campionato di Serie B.

Come riporta l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", il Palermo di Eugenio Corini spera nella legge dell’ex, perché l’avversario di sabato è proprio l’Ascoli di Cristian Bucchi, club dal quale Saric è stato prelevato in estate, dopo il match d'andata vinto dalla formazione marchigiana al "Barbera".

Dopo un lungo corteggiamento il calciatore si è trasferito in Sicilia per quasi due milioni dall’Ascoli, firmando un contratto quadriennale fino al 30 giugno del 2026. Il centrocampista italiano naturalizzato bosniaco è stato l’acquisto più oneroso del mercato dei rosanero targato City Football Group. Le aspettative sul classe 1997 sono alte, ma tra integrazione tattica e guai fisici che ne hanno condizionato forma fisica e prestazioni, Saric non è riuscito fin qui ad esprimersi al massimo delle sue qualità, le stesse che hanno indotto il club di viale del Fante a fare un investimento di assoluto livello anche dal punto di vista economico.

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini spera nella legge dell'ex, forte anche della crescita costante del centrocampista italo-bosniaco, che già dal match interno contro il Cagliari ha mostrato crescita dal punto di vista del dinamismo e forza fisica di assoluto livello, poi replicate nelle successive sfide contro Brescia, Perugia e Bari. Nella scorsa stagione di Serie B disputata con la maglia dell'AscoliSaric ha collezionato trentuno presenze impreziosite da tre gol. Ancora a secco a Palermo il calciatore bosniaco, che potrebbe proprio sbloccarsi contro la sua ex squadra, in un match dal sapore particolare.

Corini vorrebbe fin da subito spostare la gara dalla parte della squadra rosanero, anche come segno di rivalsa nei confronti del patron dell'Ascoli, Pulcinelli che prima della ripresa del campionato aveva dichiarato: "Cosa è successo a Saric? Credo non si sia trovato troppo bene con Corini e potrebbe tornare in prestito da noi magari con una opzione di riacquisto...".