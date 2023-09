La sfida tra la squadra di Eugenio Corini e l'Ascoli è in scena allo Stadio “Del Duca”.

0-0: è questo il risultato parziale nella prima mezz'ora del match Ascoli-Palermo valevole per la quinta giornata del torneo di Serie B.

Intanto, è arrivato il dato degli spettatori presenti sugli spalti dell'impianto marchigiano. Ai 3.324 abbonati si sono aggiunti 3.482 biglietti venduti in settimana, per un totale di 6.806. 498, invece, i tifosi rosanero presenti allo stadio "Del Duca" per assistere alla sfida tra Ascoli e Palermo.