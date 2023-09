Ascoli-Palermo, da Barzagli e Andelkovic a Saric a Brienza: formazione dei doppi ex

PORTIERI

L'unico estremo difensore ad aver vestito sia la maglia rosanero sia quella bianconera dagli anni 2000 in poi è Francesco Benussi. Piccolo scorcio di Serie C1 per il portiere veneto appena ventenne in prestito dal Venezia. Approdato al Palermo nel 2010, Benussi ha fatto da chioccia al titolare Salvatore Sirigu, rispondendo presente nelle poche situazioni in cui è stato chiamato in causa ed occupando il ruolo da titolare nel percorso, seppur breve, della formazione di Delio Rossi in Europa League.

DIFENSORI

Il primo dei nostri ipotetici difensori centrali è Giuseppe Bellusci, attualmente in forza proprio all'Ascoli e che aveva iniziato la propria avventura tra i professionisti proprio in bianconero. Due stagioni a Palermo per l'ex Catania, entrambe in Serie B, culminate con il fallimento della passata società. Al centro della difesa troviamo Andrea Barzagli, uno dei più titolati della nostra formazione. Due anni di Ascoli tra Serie C e B mentre sono ben quattro le stagioni in Sicilia del campione del mondo, tutte disputate in massima serie dal 2004 al 2008. Si aggiunge al pacchetto difensivo Sinisa Andelkovic, il quale era stato mandato in prestito all'Ascoli la stagione successiva al suo approdo al Palermo. Adattato come laterale di sinistra, chiude il reparto Salvatore Aronica che ha raccolto trentuno presenze con la maglia bianconera ed undici con quella rosanero.

CENTROCAMPISTI

L'assoluto emblema dell'asse Ascoli-Palermo è senza dubbio Daniele Di Donato, il quale ha lasciato un ricordo indelebile ad entrambe le tifoserie. Ben due promozioni da protagonista con i rosanero rispettivamente alla prima ed all'ultima stagione disputata in Sicilia. 144 presenze in rosanero condite da quattro reti per l'attuale tecnico del Latina, mentre sono ben 217 le presenze in bianconero con nuovamente quattro reti realizzate. Passando agli altri due centrocampisti, troviamo Eddy Gnahoré, classe 1993 che ha disputato una sola stagione con il Palermo in Serie B mettendo a segno quattro reti. Attualmente in forza proprio all'Ascoli, il francese affronterà per la prima volta i rosa da avversario dopo aver saltato il confronto della passata stagione a causa di un infortunio. Chiude il reparto quello che è il doppio ex più recente della sfida tra Ascoli e Palermo del prossimo sabato, ovvero Dario Saric. L'italo-bosniaco è "esploso" in Serie B proprio con la formazione marchigiana, con cui ha collezionato settanta presenze condite da sei reti. Tuttavia, non è riuscito a ripetersi in maglia rosanero, con il club siciliano che lo ha in girato in prestito all'Antalyaspor nell'attuale stagione.

ATTACCANTI

Sono tre gli attaccanti del nostro ipotetico undici titolare, ben divisi in quanto a doti tecniche. Il primo della coppia è Franco Brienza, comparso spesso nella nostra rubrica, che era stato mandato in prestito all'Ascoli dopo due stagioni in rosanero tra Serie C e Serie B. Esperienza formativa nelle Marche per il fantasista campano, il quale ha raccolto trenta presenze con sette reti all'attivo. Ex bandiera del Palermo, con i rosanero Brienza conta ben 219 presenze con 25 gol siglati. Chiude il reparto e la formazione il centravanti Igor Budan. Inondato dall'affetto della piazza rosanero nei momenti difficili che la vita gli ha riservato, l'attaccante croato è passato da Ascoli Piceno mandato in prestito dall'Atalanta chiudendo la stagione 2005/06 in bianconero. Con i siciliani, Budan ha realizzato quattordici reti spalmate in 66 presenze. Chiude il reparto quello che è senza dubbio l'ex di giornata, ovvero Iljia Nestorovski, leader e capocannoniere a Palermo per tre stagioni consecutive tra Serie A e B, con un totale di trentanove reti messe a segno in quasi cento presenze. Appena approdato ad Ascoli a parametro zero, il macedone sarà travolto dai ricordi rivedendo la maglia rosanero.

Riepilogando, ecco l'ipotetico undici titolare degli ex e doppi ex di Palermo e Ascoli:

Modulo 4-3-1-2: Benussi; Bellusci, Barzagli, Andelkovic, Aronica; Gnahoré, Saric, Di Donato; Brienza; Budan, Nestorovski.

Portieri: Benussi, Viviano.

Difensori: Bellusci, Salvi, Almici, Milanovic, Prestia, Andelkovic, Barzagli, Aronica;

Centrocampisti: Gnahoré, Saric, Lores Varela, Giorgi, Di Donato, Modesto, Vicari, Kraja;

Attaccanti: Fabbrini, Monachello, Bentivegna, Budan, Brienza, Nestorovski.

