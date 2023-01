Ascoli-Palermo, biglietti in vendita da lunedì: prezzi e info settore ospiti

Saranno in vendita dalle ore 16:00 di domani, lunedì 23 gennaio, i biglietti per assistere ad Ascoli-Palermo, match valevole per la terza giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 28 gennaio, alle ore 14:00, al "Del Duca" di Ascoli Piceno. Il circuito di riferimento è Ticketone.