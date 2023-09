Ascoli-Palermo, biglietti in vendita da lunedì: info settore ospiti

I biglietti per assistere alla partita tra Ascoli e Palermo, valevole per la quinta giornata di Serie BKT, in programma sabato 16 settembre alle ore 14:00 presso lo Stadio "Del Duca", saranno in vendita da domani, lunedì 11 settembre, alle ore 16:00 sul circuito TicketOne, fino alle ore 19:00 di venerdì 15 settembre.