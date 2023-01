Ascoli-Palermo, Balata non ha dubbi: “Rinvio giusto, Fair play tra club. Tifosi…”

Una circostanza anomala, uno sgradevole imprevisto che lascia in dote un grande spavento ed una serie di disagi logistici ed organizzativi. Il problema al vetro anteriore della cabina di pilotaggio del volo charter che avrebbe dovuto condurre il Palermo a Pescara, per poi raggiungere Ascoli, il rientro all'aeroporto Falcone e Borsellino, la partenza posticipata nella notte, il rinvio del match tra la formazione di Corini e la squadra di Bucchi. Una disavventura che ha suggerito di schedulare la sfida del "Del Duca" esattamente ventiquattrore dopo la pianificazione originaria: Ascoli-Palermo andrà in scena oggi con fischio d'inizio previsto per le 14. Raziocinio, prontezza e lucidità da parte dei due club e degli organi istituzionali preposti, bravi a gestire una contingenza organizzativamente complessa e non comune. Di seguito le dichiarazioni in merito alla particolare circostanza rilasciate dal Presidente della Lega B, Mauro Balata.