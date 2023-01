ASCOLI-PALERMO, 22ª GIORNATA SERIE B: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Ascoli-Palermo é in programma domenica 29 gennaio alle ore 14:00

Archiviata la ventunesima giornata di Serie B, la squadra di Eugenio Corini torna in campo. Ad attendere il Palermo ci sarà l’Ascoli di Cristian Bucchi nell'ennesima sfida delicata in programma allo Stadio "Cino e Lillo Del Duca". Il match, inizialmente in programma sabato 28 gennaio alle ore 14:00, è stato posticipato dalla Lega Serie B a domenica 29 - sempre alle ore 14:00 - a causa di un problema al finestrino del pilota, al momento del decollo del volo charter che avrebbe dovuto portare la squadra rosanero direzione Marche nella serata di venerdì.