Ascoli-Palermo 0-1: Damiani ispira Brunori gol, chance Valente e Di Mariano. Rosa ok

Palermo che vuole alimentare il momento positivo sotto il profilo di risultati e condizione psicofisica contro l'Ascoli di Bucchi. Corini convoca il nuovo acquisto Verre che parte dalla panchina e conferma modulo e uomini in linea con quanto proposto nella vittoriosa gara interna contro il Bari. 3-5-2 elastico con Mateju, Nedelcearu e Marconi a comporre la linea difensiva davanti al portiere Pigliacelli, Valente e Sala esterni alti a tutta fascia. Damiani in cabina di regia, Segre e Saric intermedi in zona nevralgica. Di Mariano gira attorno al bomber Brunori sul fronte offensivo. Dopo una decina di minuti di studia, la partita prende quota gradualmente. Il Palermo prende le misure all'Ascoli ed inizia a tessere la sua tela con le prerogative preponderanti del suo calcio. Densità ed accortezza in fase di non possesso, intensità e verticalità in sede di ripartenza per sfruttare eventuali scompensi tattici in casa marchigiana. Di Mariano attacca lo spazio con il tempo giusto e controlla splendidamente un lancio lungo, tirocross perfetto per l'accorrente Brunori che sfugge alla marcatura ma non impatta la sfera per un soffio. Trailer di quello che accadrà poco dopo, Damiani calibra un lancio magistrale dalla propria trequarti difensiva, Brunori aggancia ed incrocia col destro, conclusione sporca ma angolatissima che batte Leali. Undicesimo sigillo per il centravanti di Corini che gonfia con sistematica regolarità la rete avversaria. L'Ascoli accusa il colpo, il Palermo è in fiducia e tracima in verticale. I marchigiani perdono equilibri e distanze tra i reparti ed il Palermo scatena la gamba dei suoi velocisti negli spazi a ampi concessi dalla compagine bianconera. Valente salta un paio di uomini e si produce in percussione, Leali si supera sul mancino del numero trenta. Poi è un vivacissimo Di Mariano ad accendersi in slalom, sfiorando l'incrocio con il destro dopo una sterzata interna che manda fuori tempo la difesa di Bucchi. Squadra di Bucchi che prova a reagire: bravo Pigliacelli ad alzare sopra la traversa la schiacciata di testa di Gondo. Poco dopo è Saric ad incunearsi in dribbling nell'area ascolana, Botteghin entra in maniera scomposta e pare colpire nettamente le gambe dell'ex di turno, l'arbitro lascia proseguire non ravvisando gli estremi del penalty. Ciciretti conia una traiettoria velenosissima direttamente su cornerm attento Pigliacelli. Estremo difensore ospite brillante anche su un bel sinistro di Falasco dai venti metri. L apunizione di Ciciretti, in chiusura di frazione, non crea patemi a Pigliacelli. Marconi sfiora di testa il raddoppio, su corner di Valente, ma Leali è reattivo sul primo palo. Palermo che chiude avanti meritatamente all'intervallo, dopo tre minuti di recupero.