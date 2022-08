Ascoli, Bucchi scherza: “Saric? Speravo di lasciarlo qui! Ecco perché non ha giocato”

2-3: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Ascoli , andata in scena questa sera al “Renzo Barbera”. Intervenuto al triplice fischio, il tecnico della compagine bianconera, Cristian Bucchi, ha parlato in conferenza stampa analizzando la prova offerta dai suoi.

“Saric? Speravamo di sganciarlo e lasciarlo stasera qui a Palermo! Scherzo, Dario è un ottimo giocatore da sempre chiacchierato sul mercato proprio per le sue qualità. Abbiamo preferito lasciarlo sereno per le troppe voci, ma lui con noi è stato un professionista straordinario. Leggo anch’io che ci sono trattative in corso, ma dovete parlare con la dirigenza non dipende da me”.