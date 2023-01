Arresto Messina Denaro, Totò Schillaci presente in clinica: “É diventato il Far West”

Ad assistere all'arresto, tra le tante persone, è stato l'ex calciatore di Juventus e Inter Totò Schillaci che ha così commentato l'accaduto: "Stavo aspettando di entrare, dopodiché ho visto tutti i poliziotti incappucciati entrare e ci siamo fermati - ha raccontato a La Repubblica appena fuori dalla clinica -. Non ho visto nulla, eravamo tutti bloccati ma di colpo è diventato il Far West ".

Ai microfoni di Radio Rai 1, Schillaci ha aggiunto: "Come tutte le mattine ero a fare terapie in clinica. Mi trovavo a prendere un caffè ed è successo di tutto. Le forze dell'ordine sono entrate armate e in quel momento mi sono sentito perso come tutte le altre persone. Ci hanno chiesto i documenti e hanno bloccato la clinica senza farci muovere. Poi abbiamo saputo dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Un'esperienza così non mi era mai successa, ho avuto un pò di paura".