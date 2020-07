Aronica: “Non avevo un buon rapporto con Gattuso al Palermo. Sul Napoli…”

Salvatore Aronica, ex difensore del Palermo, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, soffermandosi sul periodo in cui ha vestito proprio la maglia rosanero.

L’attuale tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, per pochi mesi sulla panchina del Palermo durante la storica stagione 2013/2014 poi portata a termine da Giuseppe Iachini, ha lasciato un ricordo poco positivo al centrale di difesa palermitano. Aronica, infatti, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss, ha ammesso: “Non avevo un buon rapporto con Gennaro Gattuso. All’epoca ero fuori rosa al Palermo, mi aspettavo che lui, con il suo carattere, facesse qualcosa in più per me. Ciò però non toglie che non posso in alcun modo metterne in discussione il valore, anzi. Sta facendo benissimo a Napoli“.

Il difensore classe 1978, che ha anche giocato con la maglia del Napoli dal 2008 al 2012, ha poi aggiunto in merito all’attuale stagione dei partenopei: “Il Napoli, a mio avviso, se la può giocare anche con il Barcellona, in Champions League. Nel calcio nessun risultato è scontato. I partenopei, a mio avviso, stanno facendo benissimo soprattutto in difesa. L’organizzazione difensiva è di primissimo livello. Forse bisogna migliorare qualcosa, dal punto di vista qualitativo, dal centrocampo in su”.