Aronica: “ACR Messina-Palermo tra i professionisti è uno spettacolo”

Le dichiarazioni di Salvatore Aronica: ex calciatore di Messina e Palermo che si è così espresso in vista del derby siciliano che prenderà parte nel pomeriggio di domani

Ex difensore roccioso classe 1978 con un passato tra le file di Messina e Palermo. Stiamo parlando di Salvatore Aronica che, ai microfoni del "Giornale di Sicilia", ha tracciato un quadro della situazione in chiave derby siciliano. Il match è in programma sabato 4 settembre alle ore 17.30 allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia (reo inagibilità del "Franco Scoglio") e l'ex calciatore di Napoli e Reggina, tra le tante, ha raccontato le sue sensazioni nell'affrontare il Palermo quando indossava la maglia del Messina ma non solo.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Faceva sempre un certo effetto giocare contro il Palermo, ho sempre giocato con un pò di tensione. Ricordo un espulsione proprio a Palermo, forse avevo troppa carica di adrenalina, ma io sono tornato col Messina, con la Reggina, col Napoli e con l'Ascoli ed è sempre stata un'emozione importante".

DERBY TRA I PROFESSIONISTI- "Non è la stessa cosa. E' una partita che manca, ho avuto la fortuna di giocarla in Serie A e so benissimo quanto valga per le due città, che meritano palcoscenici diversi da quelli attuali. Mi auguro che pian piano sia il Messina che il Palermo possano riuscire a ritrovare la categoria che gli appartiene".

PALERMO 2021-2022- "Il Palermo va sulla scia dell'anno scorso, col mio amico Filippi in panchina che ha ottenuto grandi risultati. Quest'anno si è cercato di completare la rosa con pedine mancanti, credo che abbia le carte in regola per ambire alla promozione. Hanno allestito un'ottima squadra e quest'anno, con rientro del pubblico, troveranno pure un uomo in più sugli spalti. Già i tifosi si sono fatti sentire alla prima partita, penso che i rosanero possano lottare con altre due-tre squadre per la vittoria del girone".

MESSINA 2021-2022-"Devo dire che il Messina ha fatto un mercato importante, partendo da outsider. Hanno un allenatore importante come Sasà Sullo, che è stato un mio compagno e che stimo tantissimo. Possono fare bene quest'anno".

DERBY- "Siamo ancora alla seconda giornata, è presto per tracciare bilanci. Il Palermo viene da una buona vittoria, il Messina da un pareggio a dir poco rocambolesco, ma entrambe hanno entusiasmo: una per essere partita col piede giusto, l'altra per la promozione ottenuta lo scorso campionato. Sicuramente vedremo una partita avvincente, tra due squadre che daranno spettacolo con due tecnici vogliosi di emergere".

MATCH IN CAMPO NEUTRO-"Questa è una nota negativa per tutto il calcio siciliano. Dopo tanto tempo, dopo una promozione fortemente voluta e ottenuta dal Messina, è un peccato non poter giocare questa partita nello stadio di casa. Sia la classe politica, sia la società, dovrebbero fare un mea culpa per quanto accaduto, ma soprattutto bisognerebbe capire perché si sia arrivati a giocare questa partita fuori dalla Sicilia. Poi in campo spero si siano battaglia, a prescindere da dove si giochi".