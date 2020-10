Anche Palermo-Viterbese a rischio? Ieri i due nuovi calciatori positivi si sono allenati

“E’ martedì il giorno cruciale”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri, dopo l’ennesimo ciclo di tamponi, sono emerse altre quattro positività al Coronavirus: si tratta di due calciatori e di due elementi dello staff. Il totale dei contagiati, dunque, è salito a diciannove, dei quali quindici sono giocatori. Per fortuna, quasi tutti i tesserati coinvolti sono asintomatici e nessuno desta preoccupazione dal punto di vista clinico.

Tuttavia, “oltre il danno all’orizzonte si scorge la beffa”. Sì, perché ad oggi la partita contro il Potenza, in programma giovedì pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, si giocherebbe. Il Palermo, al momento, ha quattordici calciatori negativi, compresi i quattro ragazzi della Primavera, i cosiddetti “giovani di serie”, convocati almeno una volta, che “per la Lega Pro sono equiparabili ai giocatori della lista professionisti”, si legge.

In tal senso, il nuovo ciclo di tamponi in programma domani sarà decisivo: se dovessero emergere altre positività (almeno due), scatterebbe il rinvio automatico. E a quel punto, anche Palermo-Viterbese potrebbe essere rinviata, considerato che l’isolamento di ogni positivo non può essere inferiore ai dieci giorni. “Il riscontro di altre positività nel gruppo rosanero è un’ipotesi tutt’altro che campata in aria, visto che gli ultimi 2 giocatori contagiati giusto ieri mattina si sono allenati col resto dei compagni. Quindi va da sé pensare che il virus possa aver continuato a circolare e che altre positività possano saltare fuori a breve”, conclude il quotidiano.