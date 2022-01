AmiciRosanero, riunione sui conti: dalla cessione al contenzioso Mirri-Di Piazza

Di bilancio del Palermo si è parlato, ieri sera, anche nell’assemblea dell’Associazione AmiciRosanero: il gruppo di tifosi titolare dello 0,25% del capitale sociale del club di viale del Fante

"Il gruppo di tifosi, titolare dello 0,25% del capitale sociale del club di viale del Fante, si è riunito in serata per fornire ai soci le informazioni necessarie in merito all’approvazione del bilancio di esercizio del Palermo Football Club al 31 giugno 2021, chiuso con poco meno di 7 milioni di perdite", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sul gruppo AmiciRosanero e sulla perdita d'esercizio di quasi 7 milioni del Palermo di Mirri.

Il noto gruppo nel 2020 ha versato nelle casse della società 68.350 euro e nella serata di ieri è andato in scena un confronto mirato a indagare le possibili conseguenze che potrebbero scaturire da un'eventuale cessione del club, "ma per statuto del Palermo l’associazione rappresentante dell’azionariato popolare non può essere esclusa dal capitale", si legge sul Gds. Ai componenti di AmiciRosanero è stato anche specificato che il contenzioso Mirri-Di Piazza non riguarda il Palermo Fc bensì la controllante Hera Hora, di cui l’italo-americano era socio prima di avvalersi del recesso.