Palermo, Amelia: “Tutino top per Corini. Col Bari rosa diversi, gol di Marconi…”

Marco Amelia , ex estremo difensore di Lecce , Palermo , Genoa e Milan , tra le altre, si è espresso sul campionato di Serie B . Intervenuto nel corso della puntata d'esordio del format di approfondimento calcistico "B Italian" in onda sul canale Twitch di Goal Italia, l'ex portiere della Nazionale italiana Campione del Mondo di Germania 2006 , si è espresso tatticamente sulla vittoria conquistata dal Palermo FC di Eugenio Corini contro il Bari di Michele Mignani , nell'ultimo turno di Serie B .

"L'acquisto di Tutino è di alto livello, una seconda punta che va a supportare la fase offensiva di questa squadra e numericamente aiuta Corini nella seconda parte di campionato dove il Palermo vorrà essere protagonista. Con tre risultati positivi il Palermo può trovarsi in zona playoff. Il cambio di modulo è partito anche dall'infortunio di Elia ma soprattuto da un equilibro dal punto di vista difensivo. Il Palermo subisce pochi gol su palla inattiva, c'è grande attenzione. È una squadra che difende bene e sa ripartire con grande organizzazione. Gli inserimenti delle mezze ali nella fase offensiva sono una caratteristica del Palermo, gli esterni spingono molto. Nell'ultima partita l'atteggiamento è stato un pò diverso, il Palermo è stato più aggressivo pressando nella metà campo avversaria cercando di far commettere ai difensori del Bari degli errori. Credo che le condizioni climatiche abbiano influito, ma l'intensità messa in campo dai ragazzi rosanero ha fatto la differenza. Il gol è nato da un calcio piazzato preparato benissimo dallo staff di Corini".