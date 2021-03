Almici: “Ci meritiamo questa classifica, i play-off sono una lotteria. Boscaglia? Qualcosa non è scattato”

Alberto Almici si è trasformato in un punto di riferimento per il Palermo.

L’ex laterale del Verona è arrivato in rosanero da svincolato è ha dimostrato fin dalle prime battute di poter dare qualcosa in più alla squadra. Il terzino rosanero, attraverso le colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha raccontato la sua esperienza con questa maglia. Ecco un estratto dell’intervista.

“Ho fatto 3 assist più 2 gol, perché mi prendo pure quello di Catanzaro anche se è stato catalogato come autorete. Ho una scommessa con Chinnici, il fisioterapista, se a fine anno arriverò 5 assist pago una cena. Quanto è accaduto con Kanoute non è collegato a quanto è successo a Boscaglia. Con Momo ci siamo chiariti e chiesto subito scusa alla squadra e alla società. In tanti anni di carriera non ero mai stato coinvolto in episodi del genere, però può capitare che succeda. Boscaglia? Quando le cose non vanno bene bisogna fare un mea culpa generale. Se ci ritroviamo in una posizione non soddisfacente vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. È un fallimento innanzitutto per noi giocatori. Se un tecnico va via è ovvio che qualcosa non è scattato, adesso non so se per colpa nostra, sua o dei dirigenti. Sono realista, se siamo decimi vuol dire che ci meritiamo questa posizione. I playoff della Serie C sono completamente diversi da quelli di Serie B. Lì sono quattro turni e passando i quarti sei subito in semifinale. In C la differenza la fa il piazzamento in cui arrivi. Da secondo, terzo, quarto, è molto più semplice, arrivando ancora più sotto non è impossibile ma diventa ancora più difficile. Da Boscaglia a Filippi cosa è cambiato? Sono due allenatori diversi, ognuno con le proprie idee”.