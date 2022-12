Aglietti: “Buona gara, fatto passo avanti. 1-1? Vietato essere delusi”

1-1: è questo il risultato della sfida tra Brescia e Palermo, andata in scena oggi allo stadio "Rigamonti" e valida per la diciannovesima giornata di Serie B. Una sfida decisa dalle reti di Galazzi e Segre, che permettono alle due compagini di dividere la posta in palio. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico delle Rondinelle, Alfredo Aglietti , intervenuto in conferenza stampa.

"Partita equilibrata dove prendi gol in un momento mentale importante, dove si poteva pensare anche di giocare di rimessa e noi poi siamo andati in difficoltà. Siamo un po' arrivati sulle gambe alla fine. Per i tre giorni del mio lavoro faccio fatica a dare delle risposte generali, abbiamo però fatto un passo avanti rispetto alle prestazioni precedenti. La cosa che mi preme è recuperare tutti, mancavano oggi 5 o 6 giocatori. Sono una serie di circostanze che portano a dire che la squadra ha fatto una buona gara. Per il mercato o discorsi generali ne parleremo al rientro. Provare ad apportare dei miglioramenti va ponderato con attenzione. Soddisfatto di chi è subentrato? Sostanzialmente si perché si tratta di gente che ha giocato poco ed ha dato un buon apporto. Viviani? Il suo mancato impiegato è dovuto alla scelta tecnica di un giocatore più di gamba. Le scelte non sono mai definitive. Ndoi? Alla fine del primo temp gli ho chiesto come stesse ed ho preferito cambiarlo per tenere il baricentro più alto. Abbiamo avuto poco tempo ma sono contento perché è stato messo in pratica qualcosa per la quale ci vogliono mesi. Sarà una sosta importante per recuperare tante cose. Sono stato accolto benissimo. Oggi forse si rischia di essere troppo delusi per quello che comunque è il risultato finale anche del nostro lavoro".